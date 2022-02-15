Житель Ленинска-Кузнецкого в городском сообществе в Сети пожаловался на, по его мнению, ужасные условия в жилом подъезде.

Аноним описал ряд существующих проблем: неприятный запах, сырость, прорыв воды, лед в подъезде, разбитые окна, стены и лестницы.

– С каждым днем все просто становится хуже и хуже. Никому нет дела до дома, – комментирует неравнодушный житель.

На появившуюся информацию ответили представители администрации города.

– Информация направлена в управляющую компанию ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» для проведения обследования технического состояния подвального помещения и подъезда № 2 жилого дома по адресу: ул. Топкинская, 155. О результатах обследования мы проинформируем Вас дополнительно. Благодарим за ожидание, – подчеркнула местная мэрия.

В комментариях жители других домов поделились похожей проблемой и попросили помощи у власти.