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"Хуже и хуже": житель Кузбасса рассказал об ужасающем состоянии подъезда в жилом доме

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Фото:  

В соцсетях появились кадры одного из разрушенных подъездов жилого дома в Ленинске-Кузнецком. Ситуацию прокомментировала местная администрация.

Житель Ленинска-Кузнецкого в городском сообществе в Сети пожаловался на, по его мнению, ужасные условия в жилом подъезде.


Аноним описал ряд существующих проблем: неприятный запах, сырость, прорыв воды, лед в подъезде, разбитые окна, стены и лестницы.

– С каждым днем все просто становится хуже и хуже. Никому нет дела до дома, – комментирует неравнодушный житель.

На появившуюся информацию ответили представители администрации города.

– Информация направлена в управляющую компанию ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» для проведения обследования технического состояния подвального помещения и подъезда № 2 жилого дома по адресу: ул. Топкинская, 155. О результатах обследования мы проинформируем Вас дополнительно. Благодарим за ожидание, – подчеркнула местная мэрия.

В комментариях жители других домов поделились похожей проблемой и попросили помощи у власти.


Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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