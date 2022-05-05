Хулиганы с булыжниками повредили автомобиль кузбассовцев

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Жители одного из городов Кемеровской области сообщили о неизвестных, которые бросали камни в машины.

По словам березовчан, инцидент произошел сегодня, 5 мая, около полудня. Неизвестные, находившиеся на крыше стройки, бросили в машину кузбассовцев камни. Горожане заявили, что из-за этих действий их имущество оказалось поврежденным.

‒ Какие-то ушлепки (я по другому не могу назвать) кидаются булыжниками с крыши стройки "на строителей" в машины.<...> чудом в лобовик не прилетел, а повредил бампер (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовали авторы поста в социальной сети.

Комментаторы отметили, что замечали подростков, которые также бросали в проезжающие автомобили мусор. Пользователи посоветовали березовчанам обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

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