Хулиганы разобрали пассажирскую остановку в кузбасском городе

Неизвестные разобрали остановку "18 квартал" в городе Мыски. О том, что павильон пришел в негодный вид, сообщили местные жители в одном из сообществ во "ВКонтакте".

– Просьба обратить внимание местное управление и отремонтировать остановку. <...> негде укрыться от дождя и ветра, – следует из текста поста.

К слову, женщина добавила, что и автобусы к обозначенному пункту приходят не по графику, из-за чего пассажирам приходится ожидать свой транспорт под открытым небом по 30-40 минут. Судя по кадрам, от объекта осталось только металлическое основание. Крыша и перегородки стен остановки полностью сняты.