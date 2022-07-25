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Хулиганы разобрали пассажирскую остановку в кузбасском городе

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Фото:  

В кузбасском городе неизвестные похитили крышу и стены пассажирского павильона, из-за чего людям приходится ждать транспорт под открытым небом.

Неизвестные разобрали остановку "18 квартал" в городе Мыски. О том, что павильон пришел в негодный вид, сообщили местные жители в одном из сообществ во "ВКонтакте".

Просьба обратить внимание местное управление и отремонтировать остановку. <...> негде укрыться от дождя и ветра, следует из текста поста.

К слову, женщина добавила, что и автобусы к обозначенному пункту приходят не по графику, из-за чего пассажирам приходится ожидать свой транспорт под открытым небом по 30-40 минут. Судя по кадрам, от объекта осталось только металлическое основание. Крыша и перегородки стен остановки полностью сняты.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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