Хулиганы разгромили отремонтированную остановку в Ленинске-Кузнецком

Вид остановки разозлил жителей Ленинска-Кузнецкого, которые пожаловались, что после приезда рабочих на объект спустя всего несколько дней все стало только хуже. А виной всему, предположил автор поста, неизвестные хулиганы, которые безнаказанно портят городское имущество.

– Район 10 уч. Писала до этого пост. Что остановку ломают. Отремонтировали. Так через три дня еще хуже. Уже повыдерали все и погнули. Либо камеру надо. Либо как- то привлекать. За свой счет пусть ремонтируют,– следует из поста в сообществе во "ВКонтакте".

Судя по кадрам, неизвестные разломали скамейку для пассажиров, а также оставили свои фирменные "автографы" на самом павильоне.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что жители кузбасского города пожаловались на полуразрушенную остановку.