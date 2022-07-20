Хулиганы разгромили отремонтированную остановку в Ленинске-Кузнецком

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В кузбасском городе неизвестные хулиганы испортили остановочный павильон, который после многочисленных просьб граждан был все-таки отремонтирован.

Вид остановки разозлил жителей Ленинска-Кузнецкого, которые пожаловались, что после приезда рабочих на объект спустя всего несколько дней все стало только хуже. А виной всему, предположил автор поста, неизвестные хулиганы, которые безнаказанно портят городское имущество.

Район 10 уч. Писала до этого пост. Что остановку ломают. Отремонтировали. Так через три дня еще хуже. Уже повыдерали все и погнули. Либо камеру надо. Либо как- то привлекать. За свой счет пусть ремонтируют, следует из поста в сообществе во "ВКонтакте".

Судя по кадрам, неизвестные разломали скамейку для пассажиров, а также оставили свои фирменные "автографы" на самом павильоне.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что жители кузбасского города пожаловались на полуразрушенную остановку.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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