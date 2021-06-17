Действа хулиганов женщина увидела с дороги на кладбище в Кировском районе Кемерова, куда направлялась навестить могилу отца. С ее слов, неизвестные содрали с теплотрассы оцинкованные листы, оставив большой участок трубы без надежной защиты.

— Была на кладбище у отца и увидела, что кто-то "раздевает" теплотрассу. Сняли кожушку, и теплоизоляция валяется рядом — на большом участке теплотрассы. Пожалуйста, примите меры к вандалам, — сообщение от горожанки появилось на просторах телеграм-канала кузбасского СГК .

Чтобы проверить информацию на указанное место примчались эксперты, которые убедились в отсутствии "одежды" на нескольких десятках метров теплосети. Кроме того, специалисты выявили повреждения и разрушения тепловой изоляции.

По словам энергетиков, восстановление изоляции требует немалых денег и потратить подобную сумму можно с большей пользой.