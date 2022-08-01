Хулиганы на площади в Новокузнецке разожгли костер из скамеек

Новокузнечанка из Новоильинского района сказала, что в городе орудуют хулиганы: неизвестные разобрали лавки и жгли из них костер.

– Ужас просто , что творится на районе, разве не кто не видел из прохожих и не мог вызвать полицию, очень жаль что все молчат и проходят мимо, – сокрушилась женщина.

Для пресечения подобных злодеяний она предложила властям города поставить на территории площади, где произошел инцидент, несколько камер видеонаблюдения, чтобы злоумышленников можно было поймать и наказать по закону.