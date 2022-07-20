Хулиганы лишили кузбасских детей развлечений на игровой площадке

По словам жителей Ленинска-Кузнецкого, на игровой площадке неизвестные уничтожили детскую горку. Судя по кадрам, у аттракциона отломилась нижняя часть, из-за чего спуск по скользящему покрытию стал весьма опасен.

– Смотреть аж больно на то, что делают с площадкой, – высказался интернет-пользователь.

Для сохранности городских зон он предложил местным властям поставить на участки охрану, что бы те разгоняли хулиганов. Автор поста подметил, что на его глазах по этой же полуразрушенной горке скатился ребенок, но несовершеннолетнему чудом удалось избежать травм.

В комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте", где появилась запись, призвали граждан бережнее относиться к городскому имуществу и объяснять своим детям, что разрушать чужое – это недопустимо.