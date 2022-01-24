Хулиган уничтожил светофор в кузбасском городе

Глава Гурьевска в Instagram-аккаунте рассказал о проделках неизвестного хулигана, который ночью около 00:03 по местному времени напал на светофор на пересечение ул. Ленина и пер. Иванова.

Чиновник отметил, что инцидент произошел еще 12 декабря, однако на публичное обозрение видео оказалось выставлено только сейчас. В связи с публикацией данных местные стражи закона попросили помощи в установлении личности агрессивного нарушителя.

– Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении лица, изображенного на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02, 5-03-03, – заявил Станислав Черданцев.

Судя по опубликованному видео, местный житель, вооруженный предметом, по очертаниям напоминающим лопату, подходил к регулировщикам, а после "глушил" их основания.