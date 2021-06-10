Художники разрисовали ограждения в кузбасском городе картинами Ван Гога

К юбилею Прокопьевска местные художники приняли решение украсить бетонные ограждения на территории города картинами Ван Гога. Зарисовки иллюстраций уже появились на плитах по улице Ноградской.
– Преподаватели приступили к оформлению <…>, вдохновленные яркими образами и красками на полотнах Винсента Ван Гога, – сказано в посте группы учреждения в соцсети.
На сегодняшний день прохожим удалось увидеть почти готовую репродукцию картины "Звездная ночь" и элементы "Натюрморта: двенадцать подсолнухов в вазе".
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