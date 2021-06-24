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"Художник косой": мэр Новокузнецка высказался о ведущем в кусты пешеходном переходе

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Фото:  

"Зебра" при переходе по которой на другой стороне дороги пешеходов встречали кусты, вызвала недовольство главы южной столицы Кузбасса Сергея Кузнецова.

О появлении в городе "косого" художника новокузнечане узнали в ходе эфира программы "Утро с мэром". Таким образом Кузнецов охарактеризовал рабочего, который прорисовал на проезжей части пешеходный переход, имеющий выход в кусты.

— Это у нас какой-то появился художник. Он косой. У него кличка – "косой", как из того фильма: "Опять косой". … Кому-то нравится в эти кусты заходить, — с иронией подметил чиновник.

Кроме того, мэр сообщил гражданам, что данное недоразумение будет исправлено в течении рабочей недели.

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