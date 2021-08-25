Художник из Кемерова с мировой известностью скончался на 85-ом году жизни

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Накануне в Кемеровской области скончался известный художник Иван Филичев, произведения которого разошлись по всему миру.

Как сообщила в социальных сетях дочь художника, Иван Филичев скончался 24 августа, ему было 84 года. Обстоятельства произошедшего не раскрываются.


Он родился в городе Бежица Брянской области, а с 1963 года вел свою деятельность в столице Кузбасса. В 1974 году стал членом Союза художников России. Также являлся Заслуженным художником РФ


В настоящее время картины Ивана Филичева выставляются в музеях России, Украины и Англии, а отдельные произведения хранятся в частных коллекциях в Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Египте, Израиле, Индии, Испании, Италии и в других странах, включая Россию.


Редакция интернет-журнала AVOKADO выражает искренние соболезнования родным и близким.

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