Художник из Кемерова с мировой известностью скончался на 85-ом году жизни

Как сообщила в социальных сетях дочь художника, Иван Филичев скончался 24 августа, ему было 84 года. Обстоятельства произошедшего не раскрываются.

Он родился в городе Бежица Брянской области, а с 1963 года вел свою деятельность в столице Кузбасса. В 1974 году стал членом Союза художников России. Также являлся Заслуженным художником РФ

В настоящее время картины Ивана Филичева выставляются в музеях России, Украины и Англии, а отдельные произведения хранятся в частных коллекциях в Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Египте, Израиле, Индии, Испании, Италии и в других странах, включая Россию.

Редакция интернет-журнала AVOKADO выражает искренние соболезнования родным и близким.