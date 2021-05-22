Худой пенсионер бесследно исчез в Кузбассе

В Кемеровской области пропал без вести житель СНТ "Родник" Кемеровского района Трушин Александр Сергеевич 1950 года рождения. О местонахождении 70-летнего мужчины ничего не известно с 21 мая. Ориентировку с описанием примет кузбассовца разместили в соцсети представители поискового отряда "Лиза Алерт".

Приметы пропавшего мужчины: рост 175 см, худощавое телосложение, русые с проседью волосы, серо-голубые глаза. Информации о том, в чем ушел из дома мужчина, нет. Отмечается, что пенсионер нуждается в помощи врачей.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о возможном местонахождении пропавшего человека, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.