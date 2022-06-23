Худощавый пенсионер пропал в кемеровской деревне

Как следует из данных поисковиков, Юрий Васильевич Смолин ушел из дома 22 июня 2022 года в неизвестном направлении. С тех пор данные о его местонахождении отсутствуют.

Приметы кемеровского пенсионера: рост 170 см, худощавое телосложение, седые волосы, сине-зеленые глаза. Когда его видели в последний раз, то был одет в черный жилет, черную куртку, черные штаны, серые кроссовки и светлую кепку.

Если вам что-нибудь известно о том, где Юрий Васильевич находится сейчас, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев.