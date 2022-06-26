Худощавый мужчина в туфлях бесследно исчез в Кузбассе

Как сообщили поисковики, Виктор Анатольевич Гордеев пропал вчера 25 июня. С тех пор информация о его местонахождении отсутствует.

Приметы мужчины: рост 160 см, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза. Когда его видели в последний раз, был одет в синюю спортивную кофту с белыми лампасами на рукавах, коричневую футболку, черные штаны, туфли. В сводке сказано, что у мужчины возможны проблемы с памятью.

Если вы что-либо знаете о том, где Виктор из Юрги находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.