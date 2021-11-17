Худощавый мужчина в красной куртке с синими рукавами пропал без вести в Кузбассе

Сообщается, что Кузин Алексей Сергеевич 1984 года рождения пропал в деревне Байрак Промышленновского района. По данным волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт", с 3 ноября 2021 года местонахождение мужчины остается неизвестным. Отмечается, что у пропавшего имеется отставание в развитии.

Рост пропавшего кузбассовца составляет 175 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза каре-зеленые. В момент пропажи был одет в красную куртку с темно-синими рукавами, темно-синие спортивные штаны и черные ботинки. На голове ‒ черная шапка.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.