Худощавый мужчина в клетчатой рубашке пропал без вести в Кузбассе

23 августа в городе Киселевск пропал 66-летний Валерий Николаевич Баринов, о чем сообщает сегодня в субботу, 27 августа, "Лиза Алерт". Мужчина уехал на белом автомобиле ВАЗ 2107 и не вернулся.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложения, черные волосы, голубые глаза. Был одет в темно-коричневую куртку, рубашку в клетку, черные штаны с лампасами, коричневые ботинки.

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