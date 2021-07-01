Худощавый мужчина в белой фуражке пропал в Новокузнецке

Добровольцы ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области начали поиски 54-летнего Макарова Василия Владимировича. Мужчина 1967 года рождения пропал 19 июня – в этот день он вышел из дома и направился в неизвестном направлении, однако домой больше не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы – седые, глаза – голубые.

На момент, когда новокузнечанина видели в последний раз, на нем были надеты: черная футболка с красными вставками, светло-голубые брюки, коричневые туфли, а также белая фуражка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождение пропавшего, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.