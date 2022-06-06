Худощавый мужчина с голубыми глазами бесследно исчез в Кузбассе

Житель СНТ "Озерный", что в городе Новокузнецк, бесследно исчез 5 июня 2022 года. Ориентировка на поиски 66-летнего Михаила Степановича Волкова появилась в социальных сетях волонтеров "Лиза Алерт".

Приметы мужчины: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые с проседью, а глаза голубые. В день, когда его видели в последний раз, на нем была черная кофта, темно-синяя футболка, серые штаны, черного цвета кроссовки с красными полосами.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении уроженца Кемеровской области, то вы можете сообщить полезные сведения по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.