Худощавый мужчина с голубыми глазами бесследно исчез в Кузбассе

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На юге Кемеровской области волонтеры приступили к поискам 66-летнего мужчины, который 5 июня ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Житель СНТ "Озерный", что в городе Новокузнецк, бесследно исчез 5 июня 2022 года. Ориентировка на поиски 66-летнего Михаила Степановича Волкова появилась в социальных сетях волонтеров "Лиза Алерт".


Приметы мужчины: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые с проседью, а глаза голубые. В день, когда его видели в последний раз, на нем была черная кофта, темно-синяя футболка, серые штаны, черного цвета кроссовки с красными полосами.


Если вам что-нибудь известно о местонахождении уроженца Кемеровской области, то вы можете сообщить полезные сведения по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: ВКонтакте / ПСО "Лиза Алерт"

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