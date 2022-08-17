Худощавый кузбассовец в камуфляжной одежде исчез в лесу

Васильев Виктор Федорович 1962 года рождения проживает в деревне Пихтовка Мариинского района. В понедельник, 15 августа, мужчина ушел в лес и не вернулся.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт". Волосы отсутствуют, глаза голубые. Был одет в камуфляжную куртку, камуфляжные штаны, темно-зеленые сапоги и красную шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.