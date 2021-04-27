Худощавый брюнет пропал два месяца назад в Кемерове

В Кемерове без вести пропал 49-летний Устюгов Андрей Леонидович. По информации, которую распространили волонтеры поискового отряда, мужчина 1972 года рождения покинул свой дом два месяца назад – 24 февраля и больше не вернулся. До сих о его месте пребывания ничего неизвестно.

Приметы кузбассовца: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные. Данных о том, во что был одет пропавший, нет.

Всех неравнодушных жителей кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться горожанин, просят сообщить ее по номерам 112 или 88007005452.