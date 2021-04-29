Худощавая жительница Кузбасса в высоких черных сапогах пропала без вести

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Кузбасские стражи порядка опубликовали ориентировку на женщину, которая бесследно исчезла.

В Анжеро-Судженске пропала Татьяна Рогожина 17.01.1985 года рождения. По данным ГУ МВД, 22 апреля она ушла из дома и не вернулась.


Приметы пропавшей: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы. Была одета в красную куртку, темно-синие джинсы, высокие черные сапоги. Кроме того, в ГУ МВД указали, что пропавшая носит солнцезащитные очки, указали в ГУ МВД.


Анонимно сообщить актуальные сведения о пропавшей можно по номерам 8-(384-53)-6-46-45 или 02 (102 – с мобильного).

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