Худощавая 17-летняя жительница Новокузнецка исчезла с черной сумкой

По данным волонтеров ПСО "Лиза Алерт", местонахождение 17-летней Дианы Витальевны Пучковой из Новокузнецка остается неизвестным с 27 июля.

Приметы пропавшей: рост 174 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, карие глаза. Когда ее видели в последний раз, была одета в зеленое платье, черные туфли-балетки, синюю кепку. С собой у девочки была черная сумка.

Если вам что-либо известно о том, где Диана находится сейчас, сообщите по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.