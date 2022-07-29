Худи с крепким мужским характером – интервью с авторами идеи

Авторы худи – студентки кузбасского техникума архитектуры и строительства. Идея пришла к ним на прошедшей в мае Неделе креативных индустрий. Три очаровательные девушки – Катя, Маша и Настя, сразу и не подумаешь, что это они придумали худи с крепким мужским характером и глубокими смыслами в каждой детали.

Мы поговорили с близняшками Катей и Машей Манфировыми и узнали, что они чувствуют теперь, когда их худи носят не только кемеровчане, но и жители Калининграда, Севастополя и Подмосковья.