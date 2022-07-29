Худи с крепким мужским характером – интервью с авторами идеи

Авторы худи – студентки кузбасского техникума архитектуры и строительства. Идея пришла к ним на прошедшей в мае Неделе креативных индустрий. Три очаровательные девушки – Катя, Маша и Настя, сразу и не подумаешь, что это они придумали худи с крепким мужским характером и глубокими смыслами в каждой детали.
Мы поговорили с близняшками Катей и Машей Манфировыми и узнали, что они чувствуют теперь, когда их худи носят не только кемеровчане, но и жители Калининграда, Севастополя и Подмосковья.
Идентичный Кемерово (ИДК): Девчата, какие чувства? Что сказали близкие, когда узнали, что по вашим эскизам сшили худи? Катя: О, это и радость, и гордость. Родители поддерживают, рассказывают друзьям и знакомым. Сестренка Ася, ей 8 лет, тоже хочет себе такое. Но детских размеров пока нет. ИДК: А когда вы придумывали дизайн, делали первые наброски, верили, что именно ваш проект возьмут в работу? Маша: Мы даже подумать не могли, что наша идея так понравится. Было же много команд и много идей. Поначалу просто внимательно слушали Святослава (прим. Святослав Мурунов, урбанист, ведущий спикер на Неделе креативных индустрий), выполняли задания, учились составлять техническое задание для креативной экономики. ИДК: А когда пришло осознание, что худи действительно быть? Маша: Не верили, пока не поехали на производство выбирать ткань. Хотя в финальный день к нам подошли и сказали, что заинтересовались идеей и будут отшивать худи по нашему тех. заданию. ИДК: Носите свои худи? (прим. кроме отчислений от продаж, авторы идеи получили худи в подарок). Катя: Да, конечно. Вот сейчас в нем сижу. ИДК: Ну, и как? Удобно? Катя: Да, оно очень приятное к телу. Можно под него майку не надевать, и не будет натирать. Мягкое, теплое, как раз подходит в такую прохладную погоду. ИДК: Хочется что-нибудь изменить в нем? Может, новые идеи появились? Катя: Нет, нам все нравится. Жаль только, что не получилось сделать настоящий фонарик, как это задумывалось. ИДК: Да, худи с настоящим фонарем было бы круче. Но тут много технологических нюансов – ищем варианты. Девчат, а что-то изменилось в вашей жизни после Недели креативных индустрий? Маша: Да, вдохновились дизайном одежды. Мы и раньше рисовали эскизы, но когда получилось с худи, появилась уверенность, что можно попробовать себя в этом по-настоящему. Были идеи выпустить целую линию одежду по мотивам монумента: кофты, брюки, кепки. Или сделать худи с другими памятниками. Было бы здорово.
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