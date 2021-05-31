Хромой мужчина в серо-желтой куртке пропал в Кузбассе

В Кузбассе безвестно пропал 37-летний Чупалов Николай Борисович. Ориентировку на поиски жителя поселка Северный 1983 года рождения распространили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области. Пропал мужчина больше двух недель назад – 16 мая. В этот день он покинул свой дом и не вернулся обратно.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза светло-голубые. Отмечается, что он хромает на правую ногу.

Известно, что на момент, когда его видели в последний раз, он был одет в: серо-желтую куртку, серые джинсы и черные тапки на резиновой подошве.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшего кузбассовца, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.