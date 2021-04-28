Хромой кузбассовец бесследно исчез неделю назад

В Кемеровской области пропал без вести житель Прокопьевска Ведищев Максим Сергеевич 1977 года рождения. О местонахождении 43-летнего мужчины ничего не известно с 20 апреля. Ориентировку с описанием примет кузбассовца разместили в соцсети представители поискового отряда "Лиза Алерт".

Приметы пропавшего мужчины: рост 180 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения на нем были надеты: темно-синяя куртка, серо-голубые камуфляжные штаны кроссовки и кепка черного цвета. Отмечается, что прокопчанин хромает на правую ногу.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о возможном местонахождении пропавшего человека, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.