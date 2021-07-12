Хранивший 3 килограмма «лекарств» для сбыта новокузнечанин предстанет перед судом

Как удалось установить следствию, 33-летний житель Новокузнецка организовал поставку синтетической «соли» из-за границы. Удалось ему это за счет того, что он в Сети за криптовалюту приобретал вещества в одном из государств Восточной Азии. В Россию они попадали под видом лекарственных препаратов. Наркотики приходили ему почтовыми отправлениями.

Вещества он впоследствии сбывал бесконтактным способом по средствам «закладок». Подобной схемой заработка он пользовался с августа 2019 года по май 2020.

Его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области.

- В общей сложности из незаконного оборота они изъяли более 3 килограммов наркотиков. Задержанный стал фигурантом уголовного дела. В качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», ч. 5 ст. 33 УК РФ – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», а также ч. 4 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов».

Доказательная база, изобличающая противоправную деятельность фигуранта в полной мере, уже была собрана к текущему моменту. С ней же уголовное дело было направлено на разбирательства в суд. Санкции статей обвинения, как отметили в полиции, предусматривают в качестве наказания лишение свободы сроком вплоть до пожизненного заключения.