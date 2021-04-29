Хранившее в жилом доме опасные баллоны с газом РЭУ подвергло риску жизни людей

По результатам проверки Ростехнадзора в ремонтно-эксплуатационное управление в Центральном районе Кемерова выяснилось, что предприятие допустило ряд крупных нарушений правил хранения газовых баллонов на складе.
– Отсутствует информация, каким газом наполнены баллоны: горючим газом или негорючим газом; проектом не определено оснащение склада для баллонов с горючими газами в случае хранения баллонов с ацетиленом; на складе для баллонов отсутствует вентиляция; хранение газовых баллонов ацетилена и кислорода осуществляется в одном помещении, – сообщили в областном УФССП.
Также помещение склада не имело проекта, а надписи на самих баллонах нечитаемы. Специалисты пришли к выводу, что подобные нарушения угрожают жизни и здоровью людей. В этой связи было возбуждено дело по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). Суд приостановил работу склада на 60 суток.
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