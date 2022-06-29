Хранившая вещи умершего мужа жительница Кузбасса стала фигуранткой дела

В феврале 2022 года у жительницы Киселевска были обнаружены 1 700 патронов разного калибра. При этом боеприпасы были пригодны для выстрела. Выяснилось, что оружие и патроны остались у киселевчанки после смерти мужа. Женщина сдала оружие силовикам, а вот боеприпасы решила продать.

В отношении горожанки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Киселевчанка предстанет перед судом. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.