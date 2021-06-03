Хотевшая узнать судьбу пенсионерка отдала мошенникам более 70 тысяч рублей в Новокузнецке

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Пожилая жительница южной столицы Кузбасса обратилась к найденным в интернете гадалкам, однако осталась без обещанного пророчества и крупной суммы средств.

69-летняя Новокузнечанка сообщила правоохранителям, что стала жертвой мошенничества: неизвестные обманным путем похитили у пожилой горожанки более 70 тысяч рублей.


Так, разбираясь по факту, полицейские выяснили, что горожанка Сети наткнулась на рекламу услуг гадалок. Решив воспользоваться ими, она связалась с «организацией». Через некоторое время ей на телефон поступило сообщение с инструкциями, руководствуясь которым и необходимо провести ритуал. Помимо того, в тексте также присутствовали реквизиты банковского счета, на который необходимо было зачислить средства в качестве оплаты услуг.

- Пенсионерка перевела требуемую сумму, однако, не дождавшись ответа от представителей сайта, рассказала о происходящем сыну, который и посоветовал обратиться в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Обманщикам грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

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