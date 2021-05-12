Ретро-мебель, к счастью, в нашей стране дефицитной не является: ею до сих пор уставлены квартиры наших бабушек и дедушек, у которых просто не поднимается рука отправить пригодные к использованию вещи на свалку. Что ж, нам такая бережливость только на руку: комоды с высокими ножками, столики и стулья с оригинальными очертаниями – все это идеально впишется в ретро-интерьер современной квартиры, стоит лишь очистить изделия от пыли и слегка обновить на них лак.

Однако старайтесь не переусердствовать: перевозить к себе домой советскую "стенку" и столовый ансамбль, подходящий к ней, не рекомендуется. Самое важное в современной интерпретации ретро-стиля – отсутствие комплектности. Предметы мебели в вашей квартире должны выглядеть так, будто бы вы покупали их по одному на блошином рынке или в лавке антиквара.

Шкафы, подходящие для обустройства жилища, должны иметь длинные ножки, но быть невысокими: огромные, громоздкие комоды того времени для современного, светлого пространства не подойдут. Все крупногабаритные изделия для хранения все еще лучше делать встроенными, дабы рационально использовать пространство квартиры.