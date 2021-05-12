Мода циклична, а потому периодически к нам возвращаются отголоски прошлого, будь то последние тренды в одежде или же концепция оформления жилого пространства. Какой он, "современный" ретро-стиль, и как самостоятельно выполнить подобный дизайн квартиры, рассказываем ниже.
Мебель
Ретро-мебель, к счастью, в нашей стране дефицитной не является: ею до сих пор уставлены квартиры наших бабушек и дедушек, у которых просто не поднимается рука отправить пригодные к использованию вещи на свалку. Что ж, нам такая бережливость только на руку: комоды с высокими ножками, столики и стулья с оригинальными очертаниями – все это идеально впишется в ретро-интерьер современной квартиры, стоит лишь очистить изделия от пыли и слегка обновить на них лак.
Однако старайтесь не переусердствовать: перевозить к себе домой советскую "стенку" и столовый ансамбль, подходящий к ней, не рекомендуется. Самое важное в современной интерпретации ретро-стиля – отсутствие комплектности. Предметы мебели в вашей квартире должны выглядеть так, будто бы вы покупали их по одному на блошином рынке или в лавке антиквара.
Шкафы, подходящие для обустройства жилища, должны иметь длинные ножки, но быть невысокими: огромные, громоздкие комоды того времени для современного, светлого пространства не подойдут. Все крупногабаритные изделия для хранения все еще лучше делать встроенными, дабы рационально использовать пространство квартиры.
Освещение
Теперь поговорим об освещении. Старинные светильники у бабушек лучше не забирать: им не хватает трендовой футуристичности, изюминки, которой принято дополнять приглянувшийся нам неустаревающий стиль интерьера. Поэтому люстры, бра и прочие источники света можете подбирать на свой вкус. Отлично смотрятся в таком пространстве круглые подвесы, дополненные направленными вверх цилиндрическими плафонами, а также светильники из шпона, различные геометрические фигуры из металла с крупными лампочками. Дополнить "сценарий" освещения квартиры в ретро-стиле смогут и старинные торшеры, а также настольные лампы, которые будут служить не только дополнительным источником комфорта, но и настоящим украшением пространства.
Декор
Одной из отличительных черт современной вариации ретро считается обилие изображений на стенах. Подойдет все: картины, стильные постеры, черно-белые и цветные фотографии и даже, не поверите, ковры в стиле винтаж. Не стоит забывать и о разномастных цветах, играющих одну из ключевых ролей в воссоздании нужной нам атмосферы. Раскидистые фикусы, плющи, свисающие со шкафов, широколистные пальмы, суккуленты и прочие растения добавят домашней атмосфере уют и живость. К слову, горшки под каждый цветок не обязательно подбирать одинаковые, наоборот, зачастую куда лучше смотрятся разномастные оттенки и фактуры. Главное, чтобы они сочетались друг с другом и окружающей обстановкой по цветовой гамме.
Отделка
Еще одной причиной подобной популярности ретро-стиля в 2021 году является его демократичность. Дело в том, что даже без помощи именитых дизайнеров реализовать его в интерьере может каждый: для достижения нужного эффекта не требуется дорогой отделки. Поговорим, к примеру, о половом покрытии. Разумеется, ретро-классикой считается именно ламинат, выложенный елочкой, прямо как в квартирах старого типа, однако такая респектабельность требует существенных затрат, поэтому "елочка" легко заменяется обыкновенным ламинатом или кварцвинилом. В ситуациях, когда ремонтный бюджет семьи особенно скромен, используют пробку, обычные половые доски или фанеру.
Теперь о стенах. Наиболее популярным вариантом для воссоздания ретро-стиля является покраска, предпочтительно, в белый цвет, различные оттенки бежевого или серого. Однако не нужно себя ограничивать, если душа требует ярких красок. Главное, помните, что постоянно находиться в помещениях с красными, желтыми или синими стенами тяжело, поэтому, выбирая в магазине краску, будьте уверены, что не устанете от пестрящей обстановки. Если же вы определились в пользу обоев, то рассмотрите однотонные варианты или рулоны, украшенные вертикальной полоской, а также рисунками с растительным мотивом или геометрическими фигурами.
Что до потолка, то классикой жанра в данном случае считается простой белый вариант. Тип отделки допускается любой. Проще всего сделать, пожалуй, навесной потолок, не мороча себе голову с укладкой гипсокартона и его последующей покраской. Однако, если вам хочется добавить природных мотивов, можно уложить потолок деревом. Такой прием создаст особенный эффект, который будет прекрасно смотреться как в квартире, так и в загородном жилье. Ну и, разумеется, не забудьте дополнить всю эту роскошь лепниной, характерной для интересующего нас стиля.
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Источник фото: pixabay.com, unsplash.com
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