Хомяки оказались выставлена на улицу в кузбасском городе

Неизвестный бросил девятерых хомяков на произвол судьбы. О бездомных питомцах неравнодушные березовчане рассказали на дня в одном из городских сообществ во "ВКонтакте".

– Друзья нашли на улице в коробке 9 хомяков (авторский стиль сохранен, – прим. ред.), – сообщил автор поста.

В качестве подтверждения своих слов интернет-пользователь разместил фотографию, где девять хищных грызунов ютятся в коробке. При этом в комментариях местные граждане сообщили, что хомяки уже переданы в зоомагазин.