Холодный атмосферный фронт принес в Кузбасс понижение температуры

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Метеорологи сообщили о наступлении холодного фронта, который принес с собой в Кемеровскую область грозы, дожди и усиление ветра.

По информации Кемеровского гидрометеоцентра, в пятницу, 16 июля, в областном центре ночью ожидается +10,+12ºС, днем +22,+24ºС. По области ночью +9,+14ºС, днем +21,+26ºС, местами пройдут кратковременные дожди, ночью и утром возможен туман. В циклоне воздушные массы движутся по часовой стрелке, находясь в его периферии, по спутниковым картам видны осадки, которые несет циклон из Омска в Кузбасс.

– При прохождении фронтального раздела ожидается небольшое понижение температуры, усиление ветра до 16-21 м/с, дожди, грозы, возможен град, – рассказали специалисты гидрометцентра.

Также в пятницу ожидается прохождение вторичного холодного фронта с дождями, на отдельных территориях возможно выпадение града.


В субботу, 17 июля, в темное время суток столбик термометра задержится на отметках +8,+13ºС, в дневное — +19,+24ºС. В конце недели ночью будет такая же температура, днем чуть потеплее, чем в предыдущий день: +21,+26ºС. Дожди продолжат идти вплоть до следующей недели.

Фото: Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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