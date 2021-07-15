Холодная вода пропала на сутки у части кемеровчан

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В кузбасской столице рабочие приступили к починке поврежденного трубопровода, что стало поводом для отключения холодной воды в некоторых домах.

Вода пропала из холодного крана у части жителей на Кузнецком проспекте и в поселке шахты "Северная". Отмечается, что причиной отключения водоснабжения стали работы по восстановлению поврежденного водопровода.

Сейчас специалисты "КемВод" устраняют повреждение водопровода на ул. Антипова. Работы планируется завершить сегодня ориентировочно к 20:00, прокомментировали в кемеровской мэрии.

Аварийная бригада приступит к ремонтным работам на Кузнецком мосту 15 июля с 23:00, а закончатся мероприятия на следующие сутки 16 июля в 8:00.


На это время вода не будет поступать в следующие дома: 135, 137В, 137Д, 137/1, 137/2, 137/3, 138 к1, 133А, 133Б, 133В, 135А, 135Б.

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