Холодная вода исчезнет из домов прокопчан

Сегодня в понедельник, 25 апреля, в городе Прокопьевск запланировано массовое отключение подачи холодной воды. С неудобствами столкнутся жители Березовой рощи.

По данным местного Водоканала, перебои произойдут в период с 9:00 и до 17:00 по местному времени. Причина ограничения подачи кроется в отключении электроэнергии на НС Березовая Роща.

Специалисты порекомендовали гражданам после возобновления в последующие 10 дней воду отстаивать или кипятить. Все вопросы можно задать сотруднику круглосуточной диспетчерской службы по телефону 61-40-11.