+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Холодная вода исчезнет из домов некоторых жителей Кемерова

0
Фото:  

В кузбасской столице состоится временное отключение холодного водоснабжения.

В грядущую пятницу, 19 августа, часть жителей двух районов Кемерова ‒ Рудничного и Лесной Поляны ‒ лишатся холодной воды. Отключение запланировано с 09:00 часов 19 августа до 09:00 часов 20 августа.


В пресс-службе администрации города отметили, что вода исчезнет на время как из частного сектора, так и из многоквартирных домов. Специалисты обозначили, что под отключение попадут кемеровчане, проживающие на десятках улиц. Кроме того, будет организован подвоз воды.


Отмечается, что отключение пройдет из-за работ по замене запорной арматуры на водопроводных сетях правобережной части города.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39240

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined