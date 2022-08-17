Холодная вода исчезнет из домов некоторых жителей Кемерова

В грядущую пятницу, 19 августа, часть жителей двух районов Кемерова ‒ Рудничного и Лесной Поляны ‒ лишатся холодной воды. Отключение запланировано с 09:00 часов 19 августа до 09:00 часов 20 августа.

В пресс-службе администрации города отметили, что вода исчезнет на время как из частного сектора, так и из многоквартирных домов. Специалисты обозначили, что под отключение попадут кемеровчане, проживающие на десятках улиц. Кроме того, будет организован подвоз воды.

Отмечается, что отключение пройдет из-за работ по замене запорной арматуры на водопроводных сетях правобережной части города.