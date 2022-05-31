Холодная вода исчезнет из домов некоторых прокопчан

Во вторник, 31 мая, с 9:00 по местному времени часть прокопчан лишится холодной воды. По данным специалистов, под отключение попали следующие адреса:

ул. Кустарная 21а, 22, 22а, 31, 33;

Центральная;

Пограничная;

Тюленина;

Пластовая;

Огарева;

О.Кошевого;

Третьякевича;

Молодогвардейская;

2 Молодогвардейская;

Труда;

п/к Труда.

Представители Водоканала указали, что неудобства связаны с ремонтными работами по ул. Кустарная, 22. После возобновления подачи гражданам рекомендовано отстаивать и кипятить воду в последующие 10 дней.

При возникновении каких-либо вопросов можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру 61-40-11.