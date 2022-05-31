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Холодная вода исчезнет из домов некоторых прокопчан

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Уже сегодня холодная вода перестанет поступать в дома некоторых граждан, проживающих на территории города Прокопьевск.

Во вторник, 31 мая, с 9:00 по местному времени часть прокопчан лишится холодной воды. По данным специалистов, под отключение попали следующие адреса:

  • ул. Кустарная 21а, 22, 22а, 31, 33;
  • Центральная;
  • Пограничная;
  • Тюленина;
  • Пластовая;
  • Огарева;
  • О.Кошевого;
  • Третьякевича;
  • Молодогвардейская;
  • 2 Молодогвардейская;
  • Труда;
  • п/к Труда.

Представители Водоканала указали, что неудобства связаны с ремонтными работами по ул. Кустарная, 22. После возобновления подачи гражданам рекомендовано отстаивать и кипятить воду в последующие 10 дней.


При возникновении каких-либо вопросов можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру 61-40-11.

Да!
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