Холодная вода исчезнет из домов некоторых прокопчан

Во вторник, 31 мая, с 9:00 по местному времени часть прокопчан лишится холодной воды. По данным специалистов, под отключение попали следующие адреса:
- ул. Кустарная 21а, 22, 22а, 31, 33;
- Центральная;
- Пограничная;
- Тюленина;
- Пластовая;
- Огарева;
- О.Кошевого;
- Третьякевича;
- Молодогвардейская;
- 2 Молодогвардейская;
- Труда;
- п/к Труда.
Представители Водоканала указали, что неудобства связаны с ремонтными работами по ул. Кустарная, 22. После возобновления подачи гражданам рекомендовано отстаивать и кипятить воду в последующие 10 дней.
При возникновении каких-либо вопросов можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру 61-40-11.
Загрузка комментариев