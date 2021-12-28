Встреча кузбасского "Металлурга" с самарским клубом ЦСК ВВС закончилась в пользу спортсменов из Новокузнецка. Отрыв по шайбам 5:4.

Стоит отметить, что соперники хоккеистов из Новокузнецка по итогам всех игр занимали последнюю позицию в игровой таблице. По этой причине игра не должна была доставить сложностей землякам. Однако не смотря на статистику встреча по итогам двух периодов оказалась равной (2:2, 2:1, 1:1).

В предстоящую среду уходящего года, 29 декабря, игрокам “Метталург” предстоит последний матч в 2021 году. Он состоится с “Дизелем”.