Хоккеисты "Металлурга" в тяжелейшей игре обыграли аутсайдера ВХЛ

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Непростой матч выдался у новокузнецких хоккеистов с командой из Самары, которая занимала отстающую позицию в игровой таблице.

Встреча кузбасского "Металлурга" с самарским клубом ЦСК ВВС закончилась в пользу спортсменов из Новокузнецка. Отрыв по шайбам 5:4.


Стоит отметить, что соперники хоккеистов из Новокузнецка по итогам всех игр занимали последнюю позицию в игровой таблице. По этой причине игра не должна была доставить сложностей землякам. Однако не смотря на статистику встреча по итогам двух периодов оказалась равной (2:2, 2:1, 1:1).


В предстоящую среду уходящего года, 29 декабря, игрокам “Метталург” предстоит последний матч в 2021 году. Он состоится с “Дизелем”.

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