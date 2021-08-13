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Хоккеисты из Тольятти обыграли в матче за первенство кузбасский "Металлург"

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Соперники из Тольятти отняли у кузбасских хоккеистов шанс завладеть первенством в турнире Кубка LADA.

Представители пресс-службы ХК “Металлург” сообщили, что кузбасские хоккеисты уступили в игре с клубом "Лада" из Тольятти. Финальный сигнал прогудел, когда на информационном табло отражался счет 3:1 не в пользу "Металлурга".


По итогам розыгрыша Кубка Лада уроженцы Кемеровской области заняли второе место в турнирной таблице, а первенство завоевали победители встречи.


В результате встречи лучшим защитником турнира оказался соотечественник Иван Комаровский, а Максим Кицын признан лучшим нападающим.


Сейчас новокузнечанам необходимо бросить все силы на подготовку к сезону в Саранске, где пройдут очередные матчи предсезонного периода.

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