Представители пресс-службы ХК “Металлург” сообщили, что кузбасские хоккеисты уступили в игре с клубом "Лада" из Тольятти. Финальный сигнал прогудел, когда на информационном табло отражался счет 3:1 не в пользу "Металлурга".

По итогам розыгрыша Кубка Лада уроженцы Кемеровской области заняли второе место в турнирной таблице, а первенство завоевали победители встречи.

В результате встречи лучшим защитником турнира оказался соотечественник Иван Комаровский, а Максим Кицын признан лучшим нападающим.

Сейчас новокузнечанам необходимо бросить все силы на подготовку к сезону в Саранске, где пройдут очередные матчи предсезонного периода.