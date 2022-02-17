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Хоккеист сборной России на Олимпиаде в Пекине обратился к жителям Кузбасса

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Уроженец кузбасского города, который защищает честь страны на ОИ в Пекине, хоккеист Андрей Чибисов записал личное обращение ко всем жителям родного шахтерского края.

Хоккеист из сборной России прокопчанин Андрей Чибисов обратился к жителям Кузбасса с благодарностью в поддержке, которую земляки оказывают спортсменам на Олимпийских играх в Пекине.

В этот нелегкий, тяжелый период ваша поддержка нам очень нужна, нам помогает и нас бодрит. Спасибо большое вам! Благодарен всей душой и сердцем! высказался уроженец шахтерского края в видео, опубликованное в Сети.

Андрей Чибисов родился и вырос в городе Прокопьевск, где с 7 лет начал строить свою спортивную карьеру. Хоккеист выступал за местных "Шахтер", а также в ХК "Югра", "Ак Барс", год провел в НХЛ. Сейчас игрок числится в составе магнитогорского "Металлурга".


Отмечается, что на днях российские хоккеисты одержали победу над сборной Дании, что позволило им выйти в полуфинал Олимпиады в Пекине. Соперниками в решающем поединке станут игроки из Швеции. Встреча состоится уже завтра в пятницу, 18 февраля.

Да!
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