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Хоккеист из Новокузнецка завладел наградой "Колдер Трофи"за игру в НХЛ

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Уроженец южной столицы Кузбасса стал владельцем известной в хоккейном мире наградой за выдающуюся игру первого полного сезона в составе клуба Национальной хоккейной лиги.

Воспитанник новокузнецкого хоккейного клуба "Металлург" Кирилл Капризов по итогам своего первого регулярного чемпионата в НХЛ стал обладателям награды "Колдер Трофи". Приз ему удалось заполучить благодаря запоминающейся игре на льду.


Стоит отметить, что сейчас уроженец шахтерского края выступает за профессиональный хоккейный клуб "Миннесота Уайлд", база которого расположена в городе Сент-Пол штата Миннесота, США


Ранее редакция Avokado сообщала, что Капризов, который стал победителем олимпийских игр в Пхенчхане 2018, рассказал о том, как изменилась его жизнь после переезда за рубеж.

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