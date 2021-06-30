Воспитанник новокузнецкого хоккейного клуба "Металлург" Кирилл Капризов по итогам своего первого регулярного чемпионата в НХЛ стал обладателям награды "Колдер Трофи". Приз ему удалось заполучить благодаря запоминающейся игре на льду.

Стоит отметить, что сейчас уроженец шахтерского края выступает за профессиональный хоккейный клуб "Миннесота Уайлд", база которого расположена в городе Сент-Пол штата Миннесота, США

Ранее редакция Avokado сообщала, что Капризов, который стал победителем олимпийских игр в Пхенчхане 2018, рассказал о том, как изменилась его жизнь после переезда за рубеж.