Хоккеист из Новокузнецка отказался от контракта с американцами на 5 млрд рублей

Нападающий профессионального хоккейного клуба "Миннесота" и олимпийский чемпион по хоккею Кирилл Капризов отклонил два предложения клуба о новом контракте. Отмечается, что общая сумма сделок, предложенная воспитаннику новокузнецкого хоккея, составляла около 72 миллиарда долларов.

Информация стала известна из публикации в Telegram-канале НХЛ, где автор ссылается на инсайдера Майкла Руссо.

– Мое чутье подсказывает, что они предлагали около 9 миллионов долларов по 8-летнему контракту и, вероятно, 8,5 или 8 миллионов долларов по 7-летнему контракту. Прямо сейчас это не только не было принято, но и в значительной степени отвергнуто в лагере Капризова, – следует из текста сообщения.

Источник отметил, что в момент переговоров представители команды изъявили желание "бросить весь мир к ногам игрока, сыгравшего всего 55 игр". Однако кузбассовец на предложение ответил отказом и, со слов приближенного лица, заявил о желании получать меньшие деньги и получать контракты на меньший срок.

Стоит отметить, что 24-летний Капризов заключил договор с "Миннесотой" 13 июля 2020 года. В дебютном сезоне НХЛ спортсмен отыграл 55 матчей в регулярных выступлениях, за которые набрал 51 (27+24) очков полезности. При этом форварду удалось проявить себя и в семи играх плей-офф, где форвард отметился 3 (2+1) очками.