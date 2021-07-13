Хоккеист из Новокузнецка отказался от контракта с американцами на 5 млрд рублей

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Уроженец южной столицы Кузбасса Кирилл Капризов, который неоднократно выступал в составе сборной России на ЧМ по хоккею, отказался от заключения многомиллионного контракта.

Нападающий профессионального хоккейного клуба "Миннесота" и олимпийский чемпион по хоккею Кирилл Капризов отклонил два предложения клуба о новом контракте. Отмечается, что общая сумма сделок, предложенная воспитаннику новокузнецкого хоккея, составляла около 72 миллиарда долларов.


Информация стала известна из публикации в Telegram-канале НХЛ, где автор ссылается на инсайдера Майкла Руссо.

Мое чутье подсказывает, что они предлагали около 9 миллионов долларов по 8-летнему контракту и, вероятно, 8,5 или 8 миллионов долларов по 7-летнему контракту. Прямо сейчас это не только не было принято, но и в значительной степени отвергнуто в лагере Капризова, следует из текста сообщения.

Источник отметил, что в момент переговоров представители команды изъявили желание "бросить весь мир к ногам игрока, сыгравшего всего 55 игр". Однако кузбассовец на предложение ответил отказом и, со слов приближенного лица, заявил о желании получать меньшие деньги и получать контракты на меньший срок.


Стоит отметить, что 24-летний Капризов заключил договор с "Миннесотой" 13 июля 2020 года. В дебютном сезоне НХЛ спортсмен отыграл 55 матчей в регулярных выступлениях, за которые набрал 51 (27+24) очков полезности. При этом форварду удалось проявить себя и в семи играх плей-офф, где форвард отметился 3 (2+1) очками.

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