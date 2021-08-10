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Хоккеист из Кузбасса заключил многомиллионный контракт с ЦСКА

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Дорогостоящий контракт с московским хоккейным клубом заключил 24-летний уроженец шахтерского края Кирилл Капризов.

Российский форвард Кирилл Капризов подписал двухстороннее соглашение с московским ЦСКА. Соответствующую информацию сообщил журналист Фрэнк Серавалли в микроблоге в Twitter, передает РИА "Новости".


Со слов источника, контракт хоккейного клуба с 24-летним игроком рассчитан на один год и будет стоить армейцам минимум 10 миллионов рублей. Соглашение вступит в силу уже с 1 сентября 2021 года.


Стоит отметить, что ранее уроженец Кемеровской области отклонил два предложения "Миннесоты" о контракте на семь и восемь лет с зарплатой около девяти миллионов в год. Предполагалось, что россиянин хочет заключить соглашение с клубом на более короткий срок.

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