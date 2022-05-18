"Ходят дети": житель кузбасского города пожаловался на опасный колодец у магазина

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Кузбассовец оказался обеспокоен тем, что на тропинке, по которой дети каждый день спешат в школу, появилась смертельная опасность в виде открытого колодца.

Открытый люк жители Ленинска-Кузнецкого заметили на дороге по улице Юргинской в районе автомобильной парковки, расположенной у продуктового магазина известной торговой сети. Со слов автора сообщения, глубокий колодец находится в таком виде уже более недели и до сих пор ответственные лица не предприняли никаких мер.

<...> там ходят дети с 8 школы, но ни кому нет дела до открытого люка, рассказал он.

В комментариях граждане указали, что ранее на обозначенной территории скрывал углубление пластиковый люк, но спустя время он треснул, а потом и вовсе сломался.

Да!
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