Открытый люк жители Ленинска-Кузнецкого заметили на дороге по улице Юргинской в районе автомобильной парковки, расположенной у продуктового магазина известной торговой сети. Со слов автора сообщения, глубокий колодец находится в таком виде уже более недели и до сих пор ответственные лица не предприняли никаких мер.

– <...> там ходят дети с 8 школы, но ни кому нет дела до открытого люка, – рассказал он.

В комментариях граждане указали, что ранее на обозначенной территории скрывал углубление пластиковый люк, но спустя время он треснул, а потом и вовсе сломался.