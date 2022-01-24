Хобби кемеровчан: инсайтами делится «Идентичный Кемерово»

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Проект "Идентичный Кемерово" делится интересными фактами из исследования города. Чем увлекаются жители разных районов, какое хобби в топе у кемеровчан?

В апреле организаторы проекта провели масштабное анкетирование, опросили жителей, что им близко в городе, где они гуляют, чем интересуются, что хотят изменить в Кемерове. Результаты легли в основу массового урбанистического исследования, а позже и в Модель идентичности города. Один из вопросов анкеты был связан с хобби кемеровчан.


Интересно, что у 90% кемеровчан, заполнивших анкету, есть хобби или увлечение! Ответ "нет" встретился 188 раз (10% ответивших).


Мы остались в живых, не стали черствым кремнями только благодаря балансу, который находим в своих увлечениях.


Основная работа для жителей — способ зарабатывать деньги. Хобби — это возможность компенсировать тяжелый труд, кемеровскую суровость. Отработали на заводе, едем на мастер-класс по лепке, рисуем. Все медитативно и с наслаждением!


Одно из самых популярных занятий среди кемеровчан всех возрастов — рукоделие. Вторые места занимают чтение и спорт. Поколения в возрасте от 19 до 29 лет и от 30 до 44 лет имеют схожие новые хобби, среди которых "гейминг".


Еще больше интересных фактов смотрите на странице в инстаграм, в телеграм канале "Цифровой котел" и на сайте проекта.

Да!
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