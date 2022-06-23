Хлынувшая из трубы вода залила кладовые в кемеровской многоэтажке

Сегодня, 23 июня, кемеровчане сообщили, что в многоэтажном доме на проспекте Московском произошло подтопление кладовых. Горожане разместили в Сети кадры с места происшествия, на которых видно, что вода под напором вырывается из трубы и заливает пол помещения.

‒ Московский 4а, затопило кладовые на -1 этаже, ‒ рассказали очевидцы.

Корреспондент AVOKADO обратился в управляющую компанию, которая обслуживает указанный дом. Специалисты подтвердили факт происшествия и отметили, что на месте уже работает бригада, которая занята устранением неполадки. Обстоятельства произошедшего выясняются.