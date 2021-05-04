Хлебокомбинат загорелся в Кузбассе: очевидцы запечатлели огонь на камеру

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Свидетели рассказали о серьезном происшествии в кузбасском городе: ночью загорелось здание хлебокомбината. Пользователи соцсетей поделились кадрами с места ночного пожара.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 2 мая, в Ленинске-Кузнецком. Очевидцы запечатлели как на территории хлебокомбината, который находится напротив улицы Зварыгина, загорелся элеватор. Кадры с места происшествия местные жители распространили по Сети.


Судя по фотографиям, над зданием навис густой серый дым. Автор публикации указал в тексте, что после увиденного горожане незамедлительно обратились за помощью к борцам с огнем.


Специалистам удалось установить детали происшествия: возгорание случилось на обрешетке крыши здания, а общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Пострадавших в результате ночного ЧП в Ленинске-Кузнецком нет.

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