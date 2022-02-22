ХК “Металлург” одержал первую победу в плей-офф ВХЛ

Отмечается, что игроки из Кузбасса уже в первом периоде "открыли" ворота голкипера "Горняка-УГМК" из Верхней Пышмы и до завершения первой части игры успели сделать "безопасный" счет, который составил 3:0 в пользу "Металлурга".

Однако несмотря на уверенное лидерство во втором периоде хоккеисты хоть и забили еще три шайбы, но все-таки пропустили две шайбы, а в третьем сыграли по нулям. В результате встреча в рамках 1/8 финала плей-офф ВХЛ завершилась с результатом 6:2 в пользу уроженцев шахтерского края.

Второй матч серии пройдет 22 февраля в Новокузнецке.