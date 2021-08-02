Хоккеисты из южной столицы Кузбасса в ходе товарищеского матча со спортсменами из новосибирского ХК “Сибирские снайперы” вчера в воскресенье, 1 августа, одержали уверенную победу. Игра двух сибирских команд завершилась со счетом 4:1 в пользу земляков.

Стоит отметить, что ранее 31 июля "Кузнецкие медведи" уже встречались с командой из Новосибирска, но тогда потерпели поражение с результатом 3:4.

Ранее редакция Avokado сообщала, что первые игры Кубка России по хоккею с мячом пройдут в ледовом дворце "Кузбасс".