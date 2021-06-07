Хищник гулял ночью по кузбасскому городу

Публикация со съемкой, на которую пропала прогулка лесной жительницы по дороге, появилась в сообществе социальной сети. По словам автора публикации, встретиться с рыжим хищником ему удалось в расположенном на территории Кемеровской области поселке городского типа.

– Лиса в пгт Краснобродском, – отметили очевидцы.

Стоит отметить, что в комментариях пользователи вспомнили, что накануне в кузбасский город наведывался сам хозяин тайги, перебегавший дорогу в столице области по развилке Бутовка – Кировский.