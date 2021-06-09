Хирург из Кемерова решил найти блондинку с большой грудью на телевидении

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Хирург из Кемерова отправился искать большегрудую невесту на шоу "Давай поженимся". Жениху удалось впечатлить сразу двух популярных ведущих.

30-летний уроженец кузбасской столицы рассказал, что является эндоваскулярным хирургом и своим выбором профессии продолжил семейную династию — его мама врач. Мужчина на протяжении пяти лет жил с девушкой, но был вынужден расстаться с ней из-за "ревности" и плотного рабочего графика.


Жених сразу озвучил свои требование к избраннице: возлюбленная должна заниматься спортом. Свою идеальную невесту он описал как миниатюрную блондинку с пышным бюстом и "спортивным характером".

Важно, чтобы у меня с девушкой совпадали спортивные интересы, чтобы мы хоть где-то проводили время вместе, — отметил кемеровчанин.

Кроме того, медику из шахтерского края удалось впечатлить обеих ведущих программы "Давай поженимся" Розы Сябитову и Ларису Гузееву. Однако по итогу программы ни одной из трех претенденток заинтересовать врача не удалось и в финале он вышел один.

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